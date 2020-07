Homem armado com faca é preso ao tentar assalto no Banco Itaú

Um rapaz de 22 anos armado com uma faca foi preso ao tentar assaltar o Banco Itaú, na manhã desta segunda-feira, na rua São Paulo, esquina com a avenida Irmãos Pereira. A Polícia Militar agiu rápido, e o assaltante foi encaminhado para a delegacia.

Segundo as informações, o bandido amarrou um pedaço de madeira na perna, juntamente com uma faca, dando a entender que usava pinos na perna. Com isso, teve acesso ao banco e rendeu o vigilante.

No entanto, o vigilante passou o revólver sem munição a ele. Só depois entregou as munições, mas antes que o criminoso carregasse o revólver, a Polícia Militar chegou e o deteve. Ele é natural de Niterói (RJ) e mora no jardim Tropical.