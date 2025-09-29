Museu de Campo Mourão será ponto de vacinação nesta terça-feira

A Secretaria de Saúde de Campo Mourão, em parceria com a Secretaria de Cultura, realizará nesta terça-feira (30) uma ação especial de vacinação no Museu de História, Imagem e Som Deolindo Mendes Pereira, localizado na avenida Capitão Índio Bandeira, 1117. A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal no município.

A vacinação acontecerá em dois períodos: das 8h às 11h e das 13h30 às 16h. Durante o atendimento, serão aplicadas vacinas de rotina previstas no Calendário Nacional, como hepatite, tríplice viral, tétano, entre outras.

A Secretaria de Saúde informa que os interessados em receber as doses deverão apresentar CPF e caderneta de vacinação e ressalta ainda que manter a vacinação em dia é um compromisso coletivo com a saúde pública.