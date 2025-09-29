Caminhada na Natureza reúne grande público em Campo Mourão

Com a participação de pelo menos 800 pessoas, de diversas cidades da Comcam e até de outras regiões, Campo Mourão sediou ontem a Caminhada na Natureza – Circuito Salto Boicotó. O evento promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-Paraná) contou com o apoio da Prefeitura Municipal e reforçou o compromisso do município com o esporte, a qualidade de vida, a integração comunitária e o desenvolvimento sustentável.

O trajeto de 13 quilômetros passou por trilhas, estradas rurais, matas, cachoeiras e áreas de agricultura familiar, destacando a beleza natural do município e o trabalho de produtores da Comunidade Boa Esperança.

O Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, João Marcos Feitoza, destacou a importância da iniciativa. “A Caminhada da Natureza é um exemplo de como podemos conciliar turismo rural, agricultura familiar e lazer. Mais do que uma atividade física, o evento fortalece a integração comunitária e valoriza nossos produtores, que se preparam com muito carinho para receber os visitantes”, ressaltou.

Presente na abertura da caminhada, o prefeito Douglas Fabrício enalteceu o impacto positivo da ação. “Eventos como este são fundamentais porque promovem saúde, bem-estar, contato com a natureza e desenvolvimento local. Campo Mourão tem trabalhado de forma integrada para valorizar o turismo rural e estimular atividades que aproximem as pessoas da nossa riqueza natural e cultural”, afirmou.

Além da participação popular, a caminhada também teve caráter solidário, com arrecadação de doações destinadas a causas sociais.