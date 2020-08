Município vai ampliar assistência ao Lar dos Velhinhos

A Secretaria Municipal de Saúde vai ampliar a assistência que vem sendo prestada ao Lar dos Velhinhos Frederico Ozanam desde o início da pandemia de Coronavírus. Sete internos contaminados pela doença morreram e a entidade passa por dificuldades em razão do afastamento de funcionários que testaram positivo.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, explicou que servidores da Saúde vão auxiliar no monitoramento do Lar nos fins de semana. Nesta quinta-feira (06), foram feitos novos testes em todos os internos e funcionários. “Aumentaremos o número de servidores para ajudar e a Santa Casa também terá um protocolo específico para o Lar”, explicou o secretário.

A situação da contaminação por Covid-19 no Lar dos Velhinhos foi tema de uma reunião entre a entidade, Secretaria de Saúde e Ministério Público. “Já temos uma equipe durante o dia e à noite no Lar e atendimento médico e vamos intensificar no fim de semana. Nosso enfrentamento começou antes de ter o primeiro caso, envolvendo não apenas a Saúde como a Ação Social, com fornecimentos de EPIS, recursos financeiros, fluxo hospitalar. Todos os esforços possíveis estão sendo feitos, tanto por parte da entidade quanto do município”, completa o secretário.

A coordenadora do Lar dos Velhinhos, Renato Calsavara, participou de uma live do município para prestar informações. Ela reforçou sobre as medidas adotadas e lembrou que os internos, além de idosos, têm várias comorbidades. Ela também informou que um funcionário do Lar que estava na UTI teve alta. “Gostaria de agradecer a ajuda que temos recebido da comunidade, mas infelizmente enfrentamos um momento muito difícil”, comentou.