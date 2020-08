“Biscoito do Bem”: meta é vender 1 mil pacotes em prol da Casa das Fraldas

Arrecadar R$ 5 mil para à compra de matérias primas utilizadas pela Fundação Casa das Fraldas São José é o objetivo da promoção “Biscoito do Bem”, recentemente lançada pela Super Fiorella Panificadora. Através da promoção, a empresa mourãoense está comercializando pacotes de biscoitos de polvilho de 130 gramas, pelo valor de R$ 5,00 cada.

O sócio proprietário da Fiorella Panificadora, Geraldo Sebastião dos Santos, adianta que a meta é vender 1.000 pacotes do tradicional biscoito. Todo o montante arrecadado com a promoção será destinado à compra de produtos necessários no processo de confecção das fraldas. A Super Fiorella realiza a ação de responsabilidade social fornecendo toda a matéria prima, além de produzir, embalar e comercializar os biscoitos da promoção.

Os interessados em adquirir o produto e assim participar da campanha “Biscoito do Bem”, contribuindo para a manutenção da Casa das Fraldas de Campo Mourão, podem comprar na Super Fiorella.

Mesmo com as restrições impostas pela pandemia de Covid-19, a Fundação Casa das Fraldas São José mantém a produção, que é destinada gratuitamente a entidades filantrópicas e a centenas de pessoas cadastradas, comprovadamente carentes de Campo Mourão. Cerca de 16 mil fraldas geriátricas descartáveis são produzidas pela instituição todos os meses.