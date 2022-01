Município pede apoio da população para manter cuidados sobre contágio da Covid-19

Assim como ocorre em todo o país, Campo Mourão tem registrado aumento no número de casos positivos de Covid-19, além de novos óbitos pela doença neste mês de janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde tem adotado estratégias de atendimento dos pacientes, desde testagem rápida, locais de atendimento específico e a vacinação conforme recebimento de doses.

“Há uma disseminação comunitária do vírus e por isso pedimos que as pessoas continuem adotando os protocolos sanitários, como uso de máscara, álcool em gel e o distanciamento na medida do possível”, ressalta o prefeito Tauillo Tezelli, após reunião do Comitê de Saúde realizada nesta segunda-feira (31).

Ele conclama a quem tem eventos programados que, se possível, sejam adiados, assim como distanciamento de mesas em bares, restaurantes e afins. “Estamos pedindo a colaboração voluntária para que não seja necessário voltarmos a adotar medidas restritivas. Acreditamos que se houver colaboração em breve sairemos dessa”, complementou.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, pede que as pessoas fiquem atentas com o calendário de vacinação. “Já requisitamos junto a Secretaria Estadual de Saúde o envio de maior número de doses de reforço, que no momento estão em atraso”, informou.