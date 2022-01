Veículo que havia sido locado é apreendido com queixa de furto

A Polícia Militar apreendeu neste domingo um veículo Hyndai/HB 20 S com registro de furto em Campo Mourão. Os policiais faziam patrulhamento nas proximidades do Hospital Santa Casa, quando avistaram dois veículos estacionados em um Loteamento, que ainda encontra-se em fase de construção.

Ao checar o Hyndai/HB 20 S, foi verificado que o mesmo estava com registro de furto, enquanto que o outro carro estava em situação regular. O responsável pelo HB 20 estava nas imediações e se apresentou aos policiais.

Ao ser informado que o veículo estava com alerta de furto, ele disse que havia locado o carro numa empresa de Campo Mourão e não tinha conhecimento sobre o fato. Disse ainda e que está na cidade hospedado em um hotel.

A equipe policial comunicou o gerente da locadora, que compareceu à delegacia com a documentação referente à locação. Ele informou que desconhecia que o carro constava com alerta de furto e fez contato com o dono da empresa, o qual disse que também não tinha conhecimento e que posteriormente iria até a delegacia para prestar esclarecimentos.