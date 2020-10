Município oferece remédio anti-HIV para quem tem contato sexual com portadores

Pessoas que convivem com portadores do vírus HIV e que se expõem continuamente por relação sexual sem preservativo têm direito a usar uma combinação de medicamento diário denominado PrEP (Profilaxia Pré Exposição). Trata-se de um protocolo do Ministério da Saúde que o município já oferece desde o mês de agosto no SAE (Serviço de Ambulatório Especializado).

“Estamos introduzindo o PrEP para as pessoas que queiram fazer uso. Já estamos preparados, com treinamento realizado”, explica a enfermeira responsável pelo SAE, Ana Lúcia Cardoso. A PrEP é um novo método de prevenção à infecção pelo HIV que impede o vírus causador da aids infectar o organismo, antes de a pessoa ter contato com o vírus.

Segundo a enfermeira, a combinação de dois medicamentos (tenofovir + entricitabina) bloqueia alguns “caminhos” que o HIV usa para infectar o organismo. “Se você tomar PrEP diariamente, a medicação pode impedir que o HIV se estabeleça e se espalhe em seu corpo. Mas é bom deixar claro que só tem efeito se tomar os comprimidos todos os dias”, reforça.

Também está disponível a PEP (Pós-Exposição), que é outro medicamento, para ser utilizado, por exemplo, por pessoa que tenha sido vítima de violência sexual por portador de HIV. No SAE de Campo Mourão funcionam os ambulatórios de HIV/Aids, DST, Hepatites virais, Unidade de dispensação de medicamentos antiretrovirais e Centro de Testagem e Aconselhamento.

Mais informações pelo telefone 3529-3347