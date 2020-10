Saúde realiza novo levantamento de infestação do mosquito Aedes aegypti

Agentes de endemias da Secretaria Municipal de Saúde iniciaram nesta terça-feira (06) mais um Levantamento de Índice (LIRA) de infestação do mosquito Aedes aegypti. Para a averiguação a cidade foi dividida em localidades e o resultado deverá ser divulgado na sexta-feira (29).

“Esse levantamento será realizado em todo o Brasil por orientação do Ministério da Saúde na primeira quinzena de outubro. O objetivo é identificar onde há maior incidência do vetor”, explica o coordenador do Comitê Gestor, Carlos Bezerra. Ele lembra que o Lira realizado no mês passado apontou 0,52 por cento de infestação.

“Voltar a fazer esse levantamento para nós é interessante porque já realizamos o trabalho de bloqueio nos poucos locais onde foram constatados focos do mosquito”, frisa Bezerra. Ele explica que o LIRA é feito por amostragem e por isso não são visitados todos os imóveis. “A cidade é dividida em regiões, onde são sorteadas quadras e nessas quadras coletadas amostras”, esclarece.

A amostragem do LIRA tem valor estatístico e serve de base para o trabalho de combate ao mosquito. O índice de infestação é obtido a partir dos resultados das amostras analisadas em laboratório. “Além da infestação do vetor, o Lira aponta os tipos de criadouros e de imóveis onde ele é encontrado”, afirma Bezerra.