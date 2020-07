Município inicia vacinação contra gripe para toda a população

A Secretaria Municipal de Saúde estenderá a vacinação contra a gripe para todos os munícipes a partir desta quinta-feira (02). Como sobraram cerca de 7 mil doses da campanha para grupos de risco, encerrada na terça-feira, a Secretaria Estadual de Saúde autorizou a vacinação geral.

As doses estarão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde, exceto na Vila Urupês (onde estão sendo atendias urgência e emergência) e nos conjuntos Avelino Piacentini e Fortunato Perdoncini, onde as UBS estão fechadas temporariamente.

“Vamos vacinar enquanto houver vacina, lembrando que é necessário observar as medidas de distanciamento e uso de máscaras”, ressalta o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, ao lembrar que a vacina contra a gripe não previne contra o Coronovírus.

Em Campo Mourão a maior taxa de cobertura durante a campanha de vacinação foi no público acima de 60 anos. Já as menores foram entre adultos entre 55 e 59 anos (60,53%) e gestantes (60,64%). No Estado a cobertura geral dos grupos prioritários foi de 85,57%. O índice preconizado pelo Ministério da Saúde é de, no mínimo, 90 por cento.