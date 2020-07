Alimentos Coamo lança nova campanha

A nova campanha dos Alimentos Coamo está no ar a partir desta quarta-feira (01/07) e, mais uma vez, inovando. Intitulada “Tem Sabor de Coamo”, os materiais relembram os melhores momentos da vida, remetendo à mensagem de que os momentos mais felizes têm sabor de Coamo, de produtos que têm origem no campo. Esta campanha será divulgada nas mídias sociais e, também, em revistas de trade e rádios.

O diretor Comercial da Coamo, Rogério Trannin de Mello, explica que os Alimentos Coamo são frutos do campo dos quase 30 mil associados, que produzem com qualidade. “Queremos continuar passando a mensagem de que nossos produtos têm origem e alma. São sabores produzidos por milhares de famílias do campo, com todo carinho e cuidado, para se experimentar o que a vida tem de mais gostoso.”

Além do sabor, os Alimentos Coamo se destacam pelas diversas certificações e sistemas implementados. “Com base em sua visão e valores, a Coamo tem desenvolvido vários processos operacionais e industriais que têm permeado em várias certificações, tais como: FSSC 22000 (Food Safety System Certification); GMP+B2 (Feed Safety Assurance – Holanda); GMP+B3 Internacional; PQC – Programa de Qualidade do Café da ABIC – Associação Brasileira da Indústria de Café na Torrefação de Café; e pela Kosher e Halal, que atestam que os alimentos foram produzidos dentro dos requisitos exigidos de qualidade”, explica o diretor Industrial da Coamo, Divaldo Correa.

A linha de produtos alimentícios da Coamo é composta das marcas Coamo, Primê, Anniela, Sollus e Dualis. Das indústrias da cooperativa localizadas em Campo Mourão (PR) e Dourados (MS), saem óleo de soja refinado, gorduras vegetais, margarinas, cafés, farinhas de trigo e misturas para pães e bolos.