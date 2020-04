Município divulgará nesta semana Edital do Programa Máscara para Todos

O Município de Campo Mourão divulgará ainda nesta semana Edital Informativo sobre o Programa “Máscara para Todos”. A ação será desenvolvida por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico. A ideia é contornar a falta de máscaras no mercado, já que seu uso é obrigatório no município, além de movimentar o segmento.

Serão selecionados 100 microempreendedores individuais (MEIs), que estejam em dia com suas obrigações com a Receita Federal, sejam do ramo de confecção, que tenham seu produto dentro das especificações do edital e ordem de chegada. Poderão participar MEIs com Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) voltada para a área de confecção e em dia com as suas documentações.

É possível abrir MEI pela Internet, no site http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas.