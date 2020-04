Empresários buscam informações na Acicam sobre linhas de crédito

Apenas na manhã desta segunda-feira (20/4), mais de 30 empresários entraram em contato com a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) para obter informações sobre as linhas de crédito emergencial disponibilizadas mediante parceria com três agentes financeiros. Taxas diferenciadas e condições especiais são oferecidas aos empresários, independentemente do porte do negócio ou do ramo de atividade.

O lançamento das linhas de crédito emergencial Coronavírus – através de parceria da Acicam com o Siccob, Sicredi e o Bradesco – aconteceu em live pelo facebook na noite da última sexta-feira. No sábado e domingo, a live teve mais de 1.000 visualizações, evidenciando a demanda de crédito pelas empresas e a importância e alcance da ação implementada pela entidade empresarial.

A Linha de Crédito Emergencial Coronavírus é exclusiva para os associados da Acicam e empresários interessados devem entrar em contato com o Departamento Comercial da entidade empresarial para obter mais informações. Os contatos devem ser feitos pelos telefones (44) 3518 8011 ou 3518 8027.