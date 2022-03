Saúde bucal na gestação é tema de palestra para profissionais da área

Dentistas e auxiliares no atendimento a saúde bucal do município participaram na manhã desta segunda-feira (21), de uma capacitação na Casa do Empreendedor, ministrada pela dentista Tereza Cristina Roschel Giffoni.

“Essa capacitação foi definida pensando na necessidade de enfatizar sobre a importância do pré-natal odontológico, pois este acompanhamento pode evitar complicações na gestação, na saúde bucal da mãe e do bebê”, explica a gerente de Atenção Básica, Suelen Lima.

Ela enfatiza que o atendimento odontológico realizado de forma regular ajuda na prevenção de infeções bucais, as quais aumentam o risco do bebê nascer prematuro ou com baixo peso.