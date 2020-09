Mulher de CM morre com covid-19 e município chega a 37 óbitos

Uma mulher de 61 anos, internada ontem na UTI- covid do hospital Santa Casa de Campo Mourão, com coronavírus, acabou morrendo nesta terça-feira de manhã. Foi a 37ª vítima da doença no município e a 107ª morte pela doença na Comcam.

Nesta terça-feira, Campo Mourão registrou mais três casos positivos da doença, chegando a 1.309 desde o início da pandemia. Quatro pacientes foram considerados curados hoje e seis estão na UTI, que agora mantém 40% de ocupação dos leitos SUS. Não há internamento no momento no setor destinado a convênios. Na enfermaria-covid, também a taxa de ocupação é de apenas 4%, com quatro internamentos.

A nível regional, nesta terça-feira, sete municípios confirmaram mais 16 casos de covid-19, totalizando 3.764. Os novos registros são de Campina da Lagoa 2, Campo Mourão 3, Corumbataí do Sul 1, Goioerê 2, Quarto Centenário 1, Terra Boa 6 e Ubiratã 1.