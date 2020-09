Douglas garante investimentos para heliponto e obras de acessibilidade na Santa Casa

Ao atender reivindicação do deputado estadual Douglas Fabricio, foram assinados dois convênios do Fundo Estadual de Saúde do Paraná entre o Governo do Estado e o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão para obras necessárias na instituição.

Serão obtidos recursos financeiros para a construção de um heliponto (área de 900 m2), em terreno do hospital, e estrutura de acessibilidade na entrada do hospital. O valor das obras totaliza R$ 105.443,90.

As demandas da Santa Casa foram apresentadas pelos vereadores Edilson Martins e Tucano e nova pista de pouso vai garantir transporte aéreo emergencial aos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) dos 25 municípios da região da Comcam.

De acordo com o presidente da Santa Casa, Pedro Baer, as obras são de grande importância para modernizar a infraestrutura da instituição e melhorar os serviços. “Atualmente não temos um local de pouso muito adequado. Este investimento vai aperfeiçoar nosso transporte aéreo. Receberemos nossos pacientes da melhor forma. É uma obra que faz parte da modernização de nossa instituição”, disse Pedro Baer.

Para a administradora do hospital, Lucinéia Scheffer, as obras de acessibilidade vão garantir melhores condições de segurança aos pacientes. Ela destaca que as obras de asfalto são essenciais para melhorar o transporte de pacientes pelas ambulâncias. “Os veículos não vão enfrentar mais a trepidação. O transporte terá a qualidade necessária. São investimentos de grande relevância tanto para o transporte aéreo como o terrestre”, argumenta.

O deputado Douglas Fabricio afirma que as obras são essenciais para melhorar os serviços de saúde para a região da Comcam. “Uma das prioridades de nosso mandato é a área da saúde. E nosso trabalho em conjunto com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior garante mais uma vez um importante investimento na nossa Santa Casa de Campo Mourão, que vai melhorar ainda mais os seus serviços para a população”, afirma Douglas Fabrício.