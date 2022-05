Mudança nas temperaturas provoca queda nas doações de sangue

A queda brusca de temperatura tem afastado os doadores de sangue do Hemonúcleo de Campo Mourão, o que gera preocupação com a escassez do estoque para os hospitais.

Mesmo que as temperaturas baixas tenham chegado há poucos dias, a unidade já apresenta uma redução de 30%, sendo necessárias 50 doações por dia para conseguir equilibrar o estoque e atender às demandas de pacientes internados em Campo Mourão e toda a região da Comcam. No entanto, esse número raramente acontece.

“O frio chegou e precisamos da sua solidariedade – a gratidão aquece o coração. Precisamos conscientizar a população sobre a necessidade de continuar sendo doador mesmo no inverno”, pede a diretoria do Hemonúcleo, reforçando que “não podemos nos esquecer que os pacientes dos hospitais necessitam urgentemente das doações.”

O atendimento é feito por meio de Agendamento pelo site www.saude.pr.gov.br/doacao ou pelo Whatsapp (44) 99878 3811 (whatsapp)

Requisitos para ser um doador

Os critérios básicos a serem cumpridos para a doação são:

*Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, etc.) em bom estado de conservação;

* Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação);

* Estar em boas condições de saúde;

*Estar bem alimentado e hidratado;

* Pesar no mínimo 52 kg;

* Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

* Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 6 meses. Exceto para região genital e língua (12 meses após a retirada);

* Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

* Não ter tido gripe ou resfriado nos últimos 15 dias;

* Em casos de hipertensão, uso de medicamentos, cirurgias e outras dúvidas, consulte a equipe profissional do Hemonúcleo.

SERVIÇO

Hemonúcleo de Campo Mourão

Endereço: Rua Mamborê, 1500 – Centro (próximo ao estádio municipal, anexo prédio da 11ª Regional de Saúde).

Telefone: (44) 3525-1102