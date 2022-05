Banco da Mulher e Microcrédito já contabilizam R$ 600 mil em 2022

O primeiro quadrimestre de 2022 já contabiliza resultados positivos para os empreendedores de Campo Mourão. O Banco Fomento Paraná, com parceria e ponto de atendimento na Casa do Empreendedor, que é vinculada a Secretaria de inovação e Desenvolvimento Econômico, realizou nesse período, 645 atendimentos aos empreendedores que buscam por soluções financeiras em seus negócios.

Ao todo, o Banco da Mulher e Microcrédito, que são as duas linhas de maior volume de atendimento na Fomento Paraná, já ultrapassam R$ 600 mil em linhas de crédito aos empreendedores locais. A Fomento Paraná, em sintonia com a política estadual de desenvolvimento, além das linhas tradicionais de crédito, possui uma linha específica para as mulheres, que podem ser Microempreendedoras Individuais (MEI), Empresária Individual (EI), ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI).

“As mulheres podem acessar esta linha de crédito para modernizar ou ampliar as atividades em negócios na indústria, comércio ou serviços, cujo faturamento anual seja de até R$ 360 mil”, explica o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma. Ele acrescenta que linhas de financiamentos para apoiar pequenos negócios sempre foi uma preocupação da Secretaria. Só no ano passado foram quase R$ 1,8 milhão disponibilizados em forma de linhas de créditos aos microempresários por meio da Fomento Paraná.

A Casa do Empreendedor dispõe ainda de orientações financeiras para os microempreendedores locais uma vez por semana, totalmente gratuito. Para acesso às consultorias ou as linhas de crédito do Fomento Paraná, é só ir até a Casa do Empreendedor (Rua São Paulo, 1787) ou pelo WhatsApp (44 98405-0663).