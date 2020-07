Morre idoso do Lar dos Velhinhos com covid-19

O idoso de 75 anos do Lar dos Velhinhos Frederico Ozanan de Campo Mourão, morreu pela covid-19 nesta sexta-feira. A informação foi repassada pela direção do hospital Santa Casa, onde ele estava internado desde o início da semana. Agora Campo Mourão tem nove óbitos pelo novo coronavírus.

Segundo a diretoria do Lar dos Velhinhos, o idoso apresentou inicialmente sintomas de gripe, passou por consulta médica e foi isolado dentro da própria instituição.

No domingo (12), após agravamento do quadro clínico, foi encaminhado para a UPA 24h e depois transferido para a Santa Casa, onde foi testado positivo para o coronavírus. Desde então permaneceu internado na UTI-Covid da Santa Casa. Exame realizado no Laboratório Central de Curitiba confirmou o coronavírus.