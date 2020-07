Corpo encontrado em poço é de jovem especial, diz IML

O Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão identificou nesta manhã o corpo encontrado esta semana em um poço, na chácara às margens do anel viário. Trata-se do jovem especial Elvis Huda dos Santos, 24 anos, que estava desaparecido desde sexta-feira da semana passada.

Elvis morava com os pais na região do conjunto Avelino Piacentini e costumava andar pelo bairro. Era bastante conhecido na comunidade, mas na sexta-feira ele não retornou para casa, deixando seus pais aflitos.

No sábado, à noite, após incêndio a uma casa em uma chácara, ás margens do anel viário, um corpo foi localizado carbonizado em um dos cômodos. Em seguida a informação de que um corpo havia sido jogado em um poço, com mais de 20 metros.

O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas no domingo, com apoio da secretaria de Obras, com uma retroescavadeira e o corpo só foi localizado na quarta-feira.

Os pais de Elvis acompanharam as buscas e nesta sexta-feira veio a confirmação de que o corpo era realmente do jovem. Há suspeitas de que antes de ser jogado no poço ele tenha sido morto a facadas. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do crime. O outro corpo, encontrado carbonizado ainda não foi identificado.