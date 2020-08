Morador de Roncador morre pela covid-19

O município de Roncador teve a primeira morte pela covid-19, na manhã desta quarta-feira. O paciente tinha 75 anos e estava internado na UTI do hospital Santa Casa, de Campo Mourão, desde o dia 4 de agosto.

Com mais esse óbito, a região da Comcam vai a 83 mortes pela doença. A cidade de Roncador tem 76 pacientes com a covid-19, 35 recuperados, 17 suspeitos e 62 monitorados. Agora são 20 municípios com mortes pelo coronavírus

CONFIRA OS ÓBITOS PELA COVID-19 NA REGIÃO

1) Campo Mourão – 25

2) Goioerê – 12

3) Araruna – 7)

3) Engenheiro Beltrão – 1

5) Terra Boa – 6

6) Peabiru – 3

7) Barbosa Ferraz – 4

8) Moreira Sales – 2

9) Quinta do Sol – 4

10) Roncador 1

11) Iretama 3

12) Mamborê 1

13) Corumbataí do Sul – 1

14) Janiópolis – 6

15) Quarto Centenário – 1

16) Luiziana – 1

17) Juranda – 1

18) Campina da Lagoa – 2

19) Altamira do Paraná – 1

20) Farol – 1