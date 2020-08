Rapaz passa mal, após viagem de moto na chuva, e morre

O jovem morador de Mamborê Emerson de Oliveira, de 19 anos, passou mal e morreu ontem à tarde, logo após chegar em casa, depois de uma viagem de moto, vindo de Mato Rico. Segundo as informações, ele sofria de asma e por ter viajado debaixo de muita chuva, acabou tendo complicações de saúde.

Com muita dificuldade para respirar, o rapaz foi encaminhado para o setor de emergência (PA), do Centro de Saúde, mas apesar de todo esforço da equipe médica, ele não resistiu, falecendo por volta das 18h.

Filho do conhecido Paraguai, da borracharia, Oliveira era bastante divertido e deixa muitos amigos na cidade. Devido a pandemia do coronavírus, o corpo saiu na manhã desta quinta do Centro de Saúde direto para o sepultamento no Cemitério Municipal.