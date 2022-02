Rede municipal de Educação atende 10,6 mil alunos em Campo Mourão

Um total de 10.632 alunos são atendidos pelas escolas municipais de ensino fundamental e Centros de Educação Infantil (CMEIs). Na retomada das aulas do ano letivo de 2022 nesta segunda-feira (7) cerca de 70 por cento dos estudantes retornaram às unidades de ensino. Em seis estabelecimentos a volta às aulas foi marcada por uma novidade: lousas digitais nas salas de 5º ano.

Segundo a secretária municipal de Educação, Tânia Caetano, este ano o número de alunos matriculados aumentou cerca de 10 por cento em relação ao ano passado. “São crianças que vieram de outras cidades e também da rede particular. Tivemos necessidade de aumentar turmas”, explica a secretária, ao acrescentar que pelo menos 3 mil alunos são atendidos pelo transporte escolar.

Para o retorno às aulas as unidades de ensino adotaram todos os protocolos de segurança para prevenção a Covid-19, que inclui a exigência do uso de máscaras no ambiente escolar. Além disso, no fim de semana (sábado e domingo) a Secretaria Municipal de Saúde montou uma estrutura para vacinação de crianças de 5 a 9 anos.