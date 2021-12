Menor número de internações de mourãoenses com Covid desde o início da pandemia em C. Mourão

A Secretaria Municipal de Saúde registrou no mês de novembro os menores índices de mortes, casos e internações por Covid-19 dos últimos meses em Campo Mourão. A redução significativa é creditada a ampla cobertura vacinal da população.

O mês de novembro terminou com o menor número de mortes desde outubro de 2020. Foram três vítimas fatais no período. Novembro também registrou a menor média diária de casos positivos desde junho de 2020, sendo 233 no total, com média de 7.7 confirmações por dia.

Índices que consequentemente geraram o indicador mais positivo registrado na cidade, o do mês com o menor número moradores internados nos leitos de terapia intensiva e enfermaria exclusivos para atendimento à Covid-19 desde março de 2020, retomando aos patamares do começo da pandemia.

Para o secretário da saúde, Sérgio Henrique dos Santos, os números são reflexos expressivos da vacinação. “Estes dados nos trazem enorme alegria e a certeza que quanto mais avançamos na vacinação, mais reduzimos a contaminação da população e a gravidade da doença”.

Informações do Vacinômetro Nacional mostram que o Campo Mourão ultrapassou a meta ideal de imunização populacional, alcançado o grupo acima de 18 anos e os adolescentes entre 12 e 17 anos. Entre primeira dose e reforço, a Secretaria de Saúde já aplicou mais 160 mil vacinas.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado na terça-feira, 30 de novembro, o município acumula 16.166 casos, com o total de óbitos chegando a 351 e 15.732 recuperados desde o início da pandemia. Este documento, informou Sérgio, passará a ser divulgado semanalmente a partir de dezembro, sempre às quintas-feiras, conforme a referência padrão utilizada na saúde pública no país.