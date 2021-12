Tiro de Guerra se prepara para receber a doação de um tanque de guerra do Exército

O Prefeito Tauillo Tezelli encaminhou, nesta terça-feira, 30, ao Exército Brasileiro a formalização da intenção de receber uma viatura blindada de combate para exposição no Tiro de Guerra 05-019 de Campo Mourão.

O documento é a oficialização da disponibilidade do Município em assumir a responsabilidade com o material a ser recebido em doação para compor o acervo histórico da cidade.

De acordo com o comandante Sargento Jarbas Renê Gonçalves, trata-se do Autopropulsado M108 tanque americano de artilharia com um canhão howitzer de 105 mm, introduzido no serviço ativo na década de 1960.

“Tivemos a informação do Comando da 5° Região Militar do possível recebimento de uma Viatura para a colocação no a histórico do município. Ainda necessitamos cumprir alguns requisitos de preparação do local quanto à base de colocação, segurança e conservação.” afirmou Gonçalves após reunião com o Prefeito e com o Secretário de Obras e Serviços Públicos, Ireno dos Reis.

O carro de combate, que possui um imenso valor histórico para o país, será mais uma atração turística em Campo Mourão e deverá ficar do lado de fora do prédio do Tiro de Guerra para facilitar a visitação da população.