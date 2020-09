Marla diz que confia na cura pelo espírito de “luta e alegria” de Nelson Tureck

O estado de saúde do ex-prefeito de Campo Mourão, Nelson Tureck (Podemos) continua gravíssimo, desde terça-feira (1), quando foi internado na Santa Casa, com coronavírus. Com o estado de saúde agravado, ele foi transferido para o hospital Albert Einsten (São Paulo), onde continua a luta pela vida.

Nesta sexta-feira, a ex-deputada Marla Tureck, filha de Nelson gravou um vídeo em sua página no Facebook para falar sobre o momento difícil que o pai enfrenta e para agradecer as orações.

Segundo ela, Tureck segue entubado e sedado. “Ele corre risco de morte, o estado é muito grave, mas está recebendo todos os cuidados necessários. O pulmão começou a apresentar melhora, apesar de estar 90% comprometido pelo coronavírus”, disse ela, bastante abatida.

Nesta quinta-feira, segundo Marla, os médicos iniciaram o processo de hemodiálise, após o rim apresentar falência. “Toda medicação necessária está sendo aplicada e agora depende de como o corpo do meu pai vai reagir. Com a graça de Deus, ele é uma pessoa que sempre se alimentou muito bem. Tem espírito forte, de vida, de luta, alegria e felicidade. Tudo isso está guardadinho dentro dele. Sei que o Espírito Santo de Deus está com ele e agora temos que aguardar”, afirma ela.

Marla agradece também a todos que estão manifestando apoio e orações ao seu pai. “Agradeço imensamente a todos pelas orações, o carinho de vocês em relação ao meu pai. Assim como tantos outros já saíram desse problema, confio que meu pai também vai vencer. É difícil, mas não impossível. Vamos manter as orações, o pensamento positivo e aguardar.”