Mais uma morte de paciente com menos de 40 anos pela covid-19, em Campo Mourão

Enquanto muita gente jovem não se intimida com o coronavírus, acreditando que a doença representa maior risco apenas para as pessoas idosas, os números começam a evidenciar o contrário. Neste sábado, Campo Mourão registrou a segunda morte seguida de pacientes abaixo dos 40 anos. Foi a 76º desde que o inicio da pandemia.

A vítima deste fim de semana é uma mulher de 39 anos, que estava internada desde o dia 7 de dezembro do ano passado na UTI-Covid do hospital Santa Casa. Um dia antes um homem de 34 anos também havia perdido a luta para a doença no mesmo hospital.

Fiscais da prefeitura têm encontrado resistência de muita gente e de estabelecimentos comerciais que insistem em não respeitar as medidas de segurança, promovendo aglomerações. Enquanto isso, a Santa Casa segue com 100% dos leitos de UTI ocupados.

A enfermaria que acomoda os pacientes com a doença também está abarrotada com 93% de ocupação. Boletim de ontem trouxe 74 novos casos positivos do coronavírus, totalizando 3.893 desde o início da pandemia.