Homem detido estava construindo casa com dinheiro do tráfico

Já conhecido no meio policial pela prática de tráfico de drogas, um homem de 30 anos foi preso nesta sexta-feira, após a Polícia Militar encontrar na casa que ele construía, quase 9 quilos de maconha. Ele admitiu que a casa está sendo construída com o dinheiro do tráfico, no conjunto Sol Nascente, em Campo Mourão.

Segundo a PM, o rapaz trabalha como entregador na cidade, cuja renda é incompatível com obra em construção. “A casa que ele está construindo é de alto padrão, totalmente incompatível com a sua profissão”, constatou o subtenente J.Silva, comandante da Rotam.

A prisão ocorreu após denúncia anônima. Equipes da Rotam, Canil e Serviço Reservado participaram da operação. Segundo J.Silva, o rapaz detido já foi preso anteriormente com 1,5kg de maconha. “Infelizmente não ficou preso e voltou ao tráfico. Por ser um negócio ilícito que rende muito dinheiro e como sabem que não ficam presos, quando são soltos, voltam a traficar”, lamenta J.Silva.

Além da droga, que totalizou 8,885 kg de maconha, os policiais apreenderam no local uma balança de precisão e R$ 1.521.00 em dinheiro. O flagrante ocorreu na rua Elza Brizola Maciel, no jardim Sol Nascente.