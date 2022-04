Mais um mutirão de consultas de Ginecologia e Otorrino

A Secretaria Municipal de Saúde realiza, nesta sexta-feira e sábado (8 e 9 de abril), mais 40 consultas de Otorrino e outras 85 de Ginecologia. O atendimento é realizado no Centro de Especialidades do Lar Paraná. Para o mutirão a Secretaria entrou em contato antecipadamente com os pacientes pela ordem da fila de espera.

“A partir dessas consultas a Secretaria dará andamento no atendimento conforme a necessidade de cada paciente”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos. Ele lembra que desde o Carnaval a Secretaria de Saúde vem realizando mutirões para reduzir as filas nas especialidades.

Nesta sexta foram realizadas as consultas de Otorrino, no período da tarde. No sábado (9), dois médicos ginecologistas atenderão os pacientes a partir das 8 horas. O secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, lembra que os recursos arrecadados com a aplicação de multas por descumprimento aos decretos da Covid-19 também serão utilizados para mutirões de consultas.