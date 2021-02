Mais três óbitos pela covid-19 em CM

Mais três moradores de Campo Mourão morreram vítimas da covid-19. Todos estavam internados em outras cidades. Com isso, o município chega a 88 mortes pela doença.

Duas das vítimas estavam internadas no estado de São Paulo, nas cidades de Guarulhos, uma paciente de 78 anos, e a outra, de 39 anos, em São Paulo.

A outra vítima, também do sexo feminino, de 70 anos, morreu em Sarandi. Nesta segunda-feira, mais 50 pessoas foram confirmadas com a covid-19, em Campo Mourão. Agora são 4.629 casos desde o início da pandemia.

A Santa Casa está com 15 pessoas internadas na UTI, sendo 11 nos leitos do SUS. O setor está atendendo com 91% de sua capacidade, enquanto o setor reservado para convênio está em 66%. Outros 17 estão internados na Enfermaria. A nível regional, são 242 mortes.