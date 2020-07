Mais quatro oftalmologistas aderiram a mutirões

Mais quatro oftalmologistas aderiram aos mutirões da Secretaria Municipal de Saúde para reduzir a fila de espera nessa especialidade. “Com a adesão desses profissionais será possível realizar mais 120 consultas, além das que são disponibilizadas”, explicou o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Ele informou que o próximo mutirão de Oftalmologia será realizado na sexta-feira, dia 24 de julho. “Entraremos em contato com os pacientes pela ordem da fila e urgência. Nos próximos dias divulgaremos as datas dos demais mutirões”, explica o secretário, ao reforçar que não é necessário o paciente procurar a Secretaria da Saúde. A Oftalmologia é a especialidade com a maior demanda por consultas.

Também estão sendo realizados mutirões de Urologia a cada 15 dias no Centro Social Urbano, sempre aos sábados e domingos. “Esses mutirões são realizados por quatro médicos até zerar a fila”, completa o secretário.