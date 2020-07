Novos alunos da Unicampo podem financiar até 90% do valor das mensalidades

Os calouros aprovados neste vestibular de inverno, acadêmicos transferidos de outras instituições, e, portadores de diploma de ensino superior matriculados para o segundo semestre na Faculdade Unicampo podem financiar até 90% da mensalidade para pagar no final do curso. O plano especial lançado na semana passada, tem por objetivo possibilitar que o maior número possível de estudantes comece a frequentar os cursos da Instituição neste segundo semestre, mesmo com as dificuldades geradas em decorrência da pandemia da Covid-19.

Com o plano especial, válido para pagamentos que vão de agosto a setembro de 2020, os novos estudantes podem financiar até 90% das mensalidades e pagá-las no final do curso, sem juros (será cobrado o valor da mensalidade do respectivo curso na época que se iniciar a quitação), assim para esse semestre (2/2020) o novo acadêmico deve pagar mensalmente 10% (dez por cento) do valor da mensalidade (com um valor mínimo de R$ 100,00).

VESTIBULAR SOLIDÁRIO

A Faculdade Unicampo continua com as inscrições abertas para o Vestibular Solidário, que oferece vagas nos cursos de: Arquitetura e Urbanismo, Enfermagem, Estética e Cosmética, Direito, Fisioterapia, Gestão Comercial, Gestão de Cooperativas, Gestão de Recursos Humanos e Psicologia.

O vestibular da Unicampo, on-line e agendado, poderá ser realizado até o dia 31/07/2020 e as inscrições devem ser feitas pelo site da Instituição: www.faculdadeunicampo.edu.br. Para mais informações, os interessados podem obter pelos telefones 0800 600 5059 ou (44) 3016 7100, além do whatsApp 44 99748 0880.

A situação de pandemia da Covid-19 levou a Unicampo a realizar, neste meio de ano, o Vestibular Solidário, que tem parceria inédita com 17 Rotarys Clubes de Campo Mourão e da região. Para cada R$ 30,00 arrecadados com taxa de inscrição, a Instituição de Ensino Superior doará igual valor (R$ 30,00), com o repasse do total arrecadado aos clubes de serviços para a aquisição de alimentos e materiais de higiene que serão destinados às famílias colocadas em situação de vulnerabilidade social pela pandemia da Covid-19.

A ação de responsabilidade social tem a participação dos seis Rotarys Clube de Campo Mourão: Verdes Campos, Lago Azul, Campo Mourão, Raio de Luz, Gralha Azul e Araucária. Também participam os Rotarys Club de Araruna, Boa Esperança, Engenheiro Beltrão, Farol, Janiópolis, Luiziana, Mamborê, Peabiru, Roncador e Terra Boa.

Cada inscrição para o vestibular da Unicampo resultará em R$ 60,00 (R$ 30,00 recolhidos pelo vestibulando e mais R$ 30,00 de aporte da Instituição de Ensino) e os recursos serão destinados integralmente ao clube de serviço da cidade onde reside o candidato.