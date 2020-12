Mais duas mortes pela covid-19 em Campo Mourão

Mais duas mulheres de 76 e 88 anos morreram vítimas da covid-19, em Campo Mourão. Agora a cidade registra 56 óbitos pela doença.

A idosa de 88 anos faleceu em casa, no dia 17 de dezembro e a confirmação do coronavírus ocorreu nesta quarta-feira. A outra idosa morreu no hospital Santa Casa de Paranavaí, no dia 19 de dezembro, porém a confirmação da covid só saiu nesta quarta.

Boletim da covid desta quarta confirmou mais 25 casos da doença e o número de mourãoenses com o vírus ativo foi para 525. A UTI Covid está ocupada por 17 pessoas – nove pelo SUS (ocupação de 75%) e oito por convênios (133%).

A nível regional, mais 10 municípios confirmaram 56 casos e o total foi a 8.091, com 163 mortes.