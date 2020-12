Advogado de Engenheiro Beltrão morre em acidente

O advogado Jean Fernando Pontin, 40 anos, morreu vítima de um acidente de trânsito ocorrido na noite desta terça-feira (22), na PR-317, trecho de Maringá. Ele dirigia uma caminhonete Mitsubishi Pajero, placas de Engenheiro Beltrão, quando bateu na carroceria de uma carreta, placas de Terra Boa.

Conforme as informações, Fernando teria perdido o controle da direção. Desgovernada, a caminhonete atingiu violentamente a traseira da carreta, capotou em seguida e pegando fogo. Os dois veículos seguiam pela rodovia, no sentido Floresta a Maringá.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Concessionária Viapar estiveram no local para prestar o atendimento, mas Fernandes morreu no local. O corpo foi encaminhado para o IML de Maringá e a Polícia Rodoviária Estadual vai investigar as causas do acidente.

Informações: Coluna do Rato