Mais de meio milhão de vacinas serão distribuídas nesta sexta-feira; envio inclui medicamentos para intubação

A Secretaria de Estado da Saúde iniciou na manhã desta sexta-feira (27) a distribuição de 529.607 vacinas contra a Covid-19. São 125.820 primeiras doses (D1) e 403.787 para segunda aplicação (D2). Os imunizantes fazem parte da 42ª e 43ª remessas do Ministério da Saúde. São enviados, ainda, 26.940 medicamentos do chamado “kit de intubação” para serviços de saúde que estão atendendo pacientes com a doença. Destes, 24.830 são de compra própria da secretaria e 2.110 enviados pelo Ministério da Saúde.

Nesta quinta-feira (26), o Paraná recebeu 366.300 vacinas, referente à 43ª pauta de distribuição, sendo 190.800 doses da CoronaVac/Butantan, pela manhã, e 175.500 doses da Pfizer/BioNTech que desembarcaram à noite. Destas, permanecerão no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) 95.400 doses de CoronaVac para envio posterior.

Ainda nesta distribuição, estão sendo enviadas 232.685 doses da AstraZeneca para D2. Para isso, foram utilizadas as 232.250 vacinas que chegaram ao Paraná na segunda-feira (23), da 42ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde, além de 435 doses de reserva técnica para atender a segunda dose em sua totalidade.

As vacinas que serão distribuídas estão divididas em: 173.802 doses da Pfizer, sendo 30.420 D1 e 143.382 D2; 123.120 doses da CoronaVac, sendo 95.400 D1 e 27.720 D2, e 232.685 doses da AstraZeneca, integralmente para D2.

SEGUNDAS DOSES

As vacinas da AstraZeneca são destinadas à complementação dos esquemas vacinais iniciados na 22ª e 24ª remessa do Ministério da Saúde. Às D2 da Pfizer, por sua vez, referem-se à 23ª remessa. Já as segundas da CoronaVac darão continuidade nos esquemas da 34ª remessa. Permanecem, ainda, 1.080 doses como reserva técnica no Cemepar.

As segundas doses finalizarão o esquema vacinal de pessoas de 18 a 59 anos, pessoas com comorbidades, deficiência permanente, forças de segurança e salvamento, forças armadas, ribeirinhos, trabalhadores do sistema prisional, trabalhadores da assistência social, população privada de liberdade, trabalhadores da educação básica, ensinos médio e fundamental, ensino superior, trabalhadores aéreos e portuários.

LOGÍSTICA

Os imunizantes serão enviados por via terrestre para as 22 Regionais de Saúde do Estado. Devido às condições climáticas, não será possível envio aéreo.