Programa vai acolher famílias que perderam parentes para a Covid-19

A Secretaria Municipal de Assistência Social vai iniciar, na próxima segunda-feira (30), visitas às residências de famílias que perderam parentes por complicações da Covid-19 em Campo Mourão. O trabalho faz parte do programa de atendimento e acompanhamento no âmbito da política de assistência social do município.

Segundo a secretária municipal Márcia Calderan, as mais de 300 famílias identificadas pela Secretaria Municipal de Saúde serão procuradas, independente da condição financeira. “Nesse primeiro momento queremos levantar os dados sobre as necessidades de assistência e após esse diagnóstico estabelecermos as linhas de ações”, explica a secretária.

Ela ressalta que as visitas serão realizadas por técnicos (assistentes sociais, psicólogos e pedagogos), devidamente identificados e com veículos oficiais do município. “É um empenho desses servidores que se dispuseram a fazer essas visitas, inclusive aos sábados, se for necessário e por isso pedimos que as pessoas atendam nosso pessoal”, acrescenta.