Mais de 70 contaminados pela Aids este ano em CM e região

Hoje (1º de dezembro), é o Dia Mundial de Luta Contra AIDS, data que deve servir para desenvolver e reforçar o esforço mundial da luta contra a doença. Balanço divulgado nesta manhã pelo Serviço de Ambulatório Especializado (SAE) de Campo Mourão, revela que a nível regional, 78 pessoas foram contaminadas, apenas em 2020, com três óbitos.

Apenas em Campo Mourão, foram 18 novos casos em 2020. A enfermeira responsável pelo SAE, Ana Lúcia Cardoso disse que a faixa etária compreendida entre 20 e 49 anos é que predomina entre os soropositivos. “Os homens são a maioria, com 60% dos contaminados. A preocupação também é grande entre os adolescentes, que não estão tomando os cuidados necessários”, alertou Ana Lúcia.

Segundo ela, mesmo durante a pandemia da covid-19, com isolamento social, os casos continuaram subindo. “A gente ouve relatos absurdos nesse período de pandemia. Pessoas que passaram a se relacionar mais pela internet, muitos que nem se conheciam e que acabam não usando preservativo nos encontros”, disse a enfermeira.

Situações como essas e outras explicam o aumento dos casos de HIV. No dia de hoje, as unidades de saúde de Campo Mourão e o próprio SAE estão distribuindo os autotestes para pessoas que procuram pelo exame. “O autoteste é importante nesse período de pandemia para que as pessoas não precisem sair de casa para saber se são soropositivos ou não. Também é válido para aqueles que acabam contaminando outras pessoas, por não saberem de sua sorologia ”, informou ela.

No SAE de Campo Mourão funcionam os ambulatórios de HIV/Aids, DST, Hepatites virais, Unidade de dispensação de medicamentos antiretrovirais e Centro de Testagem e Aconselhamento. O SAE fica localizado na avenida Guilherme de Paula Xavier, 1844.