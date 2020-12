Microcrédito facilita empreendimentos feitos por mulheres

As mulheres são mais da metade das microempreendedoras individuais de Campo Mourão, e desde março deste ano, a Casa do Empreendedor, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vem operando uma linha de crédito especial para elas.

Chamada de Banco da Mulher Paranaense, é ofertada pela Fomento Paraná e visa apoiar os pequenos negócios que tenham mulheres como proprietárias ou sócias, estimulando o empreendedorismo feminino.

De março a novembro, foram liberadas 23 operações de crédito nessa linha, com um valor médio de R$ 12.731,00 por operação. As mulheres empreendedoras tem subsídio de 7 por cento e as taxas variam de 0,76 a 2,17% ao mês, com valor máximo de R$ 19.500,00.

Os financiamentos podem ser usados para construção, reforma, ampliação ou modernização de instalações; compra de máquinas, equipamentos e softwares; formação de estoques para manutenção de empreendimentos e também para custeio de treinamentos, consultorias, pesquisas, estudos e projetos, bem como projetos que envolvam energias renováveis.

A Casa do Empreendedor atende de segunda a sexta das 07h30 às 13 horas, na Rua São Paulo, 1787.