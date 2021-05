Mais 7.120 doses de vacina contra covid chegam à região

Mais 7.120 doses da vacina contra a covid-19 serão distribuídas nesta quarta-feira pela 11º Regional de Saúde de Campo Mourão aos municípios da região. O volume corresponde a 18ª remessa, sendo 6.410 doses da Covishield, fabricada pela parceria entre Universidade de Oxford, AstraZeneca e Fiocruz e 710 da CoronaVac, produzida em parceria pela farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan, de São Paulo.

Segundo o chefe da 11ª Regional de Saúde, Eurivelton Wagner Siqueira, a distribuição já começou nesta manhã, de forma escalonada aos municípios. “Recebemos ontem, no final do dia, mais uma remessa de vacina contra o SARS-COV2. A entrega aos municípios ocorrerá hoje, no período da manhã, seguindo um cronograma adaptado para evitarmos aglomerações”, disse Eurivelton.

Essa nova remessa será aplicada na população de 60 a 64 anos, além de idosos nas faixas etárias de 65 a 69 anos e 85 a 89 anos, e trabalhadores das forças de segurança. Campo Mourão ficará com 180 doses da Coronavac e 1.570 da AstraZeneca.

Os municípios da região também receberão o primeiro lote, de 1.095 doses da AstraZeneca para imunização dos profissionais da educação. O número é insuficiente para atender a demanda. A orientação é para que os municípios iniciem a vacinação dos trabalhadores da educação por idade, começando pela faixa entre 55 e 59 anos.

AULAS PRESENCIAIS

A vacinação dos profissionais da Educação acontece em paralelo ao retorno das aulas presenciais em 200 colégios estaduais, em 68 municípios. Essas instituições estão adotando o modelo híbrido de ensino, com parte dos alunos em sala de aula e parte em ensino remoto, assistindo às aulas ao vivo.

Os demais colégios estaduais permanecem no ensino remoto (por meio da plataforma digital Aula Paraná, das videoaulas exibidas na TV aberta e no YouTube, além dos kits pedagógicos impressos) e devem retornar às atividades presenciais gradualmente, ao longo das próximas semanas.