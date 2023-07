Mais 39 casos de dengue em uma semana na região de Campo Mourão

O informe semanal da dengue divulgado nesta terça-feira (11) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aponta mais 39 casos da doença na região de Campo Mourão em relação a semana passada – são 499 desde agosto do ano passado.

O município de Goioerê continua liderando na área da 11ª Regional de Saúde, com 128 confirmações, seguido de Campo Mourão, com 83, 14 a mais que na semana passada. Em terceiro aparece Moreira Sales com 43 casos. Janiópolis está com 36 confirmações; Engenheiro Beltrão (27), seguido de três municípios com 23 casos cada um: Juranda, Luiziana e Quarto Centenário.

PARANÁ

A nível estadual são 6.465 novos casos – 5,67% a mais que na semana anterior – e um novo óbito pela doença no Paraná. Agora, o período epidemiológico, que teve início em julho do ano passado, soma 120.393 casos confirmados e 97 óbitos em todo Estado.

A confirmação do óbito registrado nesta semana aconteceu no município de São Pedro do Ivaí, localizado na 16ª Regional de Saúde – Apucarana. Trata-se de uma mulher de 46 anos com comorbidades.

“A dengue continua registrando um alto número de casos em todas as regiões e, por esse motivo, não podemos relaxar. A população deve estar atenta aos cuidados preventivos, eliminando pontos que acumulem água parada nos ambientes externos e também internos dos domicílios. O mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, se prolifera em todo tipo de recipiente que acumule água parada”, afirmou o secretário de Estado da Saúde da Sesa, Beto Preto.