Lar de Idosos de Campo Mourão prepara a Festa da Solidariedade

O Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Ana de Campo Mourão vai realizar no próximo dia 6 de agosto, a sua tradicional Festa da Solidariedade, também conhecida como “Churrascada Beneficente”.

Convites estão à venda pelo mesmo valor do ano passado (R$ 150,00). A promoção visa angariar recursos para a instituição. No dia da festa haverá sorteio de quatro prêmios no valor de R$ 500,00.

O churrasco terá acompanhamento de arroz, maionese, salada, mandioca, salgadinhos, bebidas e doces. Quem for almoçar no local deve levar pratos e talheres.

A festa terá início a partir das 10h. O churrasco será servido também no sistema drive thru. Mais informações e convites pelos telefones WhatsApp: (44) 9 9947 2908 – Padre Adilson, ou pelo 9 99827837 – Lar de Idosos).