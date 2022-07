Mais 300 casos de dengue na região

A dengue continua fazendo vítimas na região da Comcam. O boletim semanal epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (12), confirmou mais 301 casos na região, e 5.162 em todo Paraná, além de três mortes pela doença no estado.

Terra Boa segue na liderança, com 3.182 pessoas acometidas pela doença – na semana passada eram 3.169. Em Campo Mourão são 1.320. Ubiratã aparece em terceiro, com 786 casos, seguido de Corumbataí do Sul, onde também a situação é preocupante: 623.

A secretária de Saúde de Terra Boa, Evelyne Santana disse que as ações continuam por toda a cidade para reduzir os índices de infestação do mosquito.

“As visitas domiciliares dos agentes de endemias continuam sem interrupção, compramos as ‘ovitrampas’ (armadilhas de monitoramento do Aedes aegypti) e instalamos em pontos estratégicos da cidade e, no período mais crítico, também tivemos o fumacê. Hoje os casos estão caindo”, explicou.

74 MORTES NO ESTADO

De acordo com o Informe de Arboviroses, que corresponde ao período sazonal da doença iniciado em 1º de agosto de 2021, o Estado soma 74 óbitos no período, com 120.796 casos confirmados, 20.271 em investigação e 241.841 notificações.

O mosquito Aedes aegypti também é responsável, além da dengue, pelo zika e chikungunya. Durante este período não houve registro de casos de zika e foram detectados 27 de febre chikungunya, sendo oito autóctones e 17 importados.