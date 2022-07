Campo Mourão prepara espaços que serão utilizados pelos atletas dos JEP´s

A administração municipal de Campo Mourão iniciou a semana com vários serviços voltados a preparar os espaços públicos, como praças esportivas e escolas, para sediar a fase final B dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs). A competição será realizada de 15 a 23 de julho, com atletas de 12 a 14 anos, estudantes de colégios estaduais campeões de 32 núcleos regionais do Estado. São esperados cerca de 6 mil atletas e dirigentes.

Os JEPs são realizados pelo governo do Estado em parceria com o município, através da Fundação de Esportes e apoio de demais secretarias. A Secretaria de Educação, que obedece o calendário de férias escolares, já preparou as unidades para o alojamento dos atletas. A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana trabalha na sinalização dos locais de competições e apoio à Polícia Militar.

Equipes da limpeza também cuidam das praças esportivas, roçadas no entorno de ginásios, pintura, melhorias na iluminação, refeitório, entre outros serviços. A Secretaria de Saúde também dará suporte nos locais de competições. A Fecam conta ainda com o apoio da Unespar e UTFPR, Sonibram, polícias Militar, Rodoviária, Civil, Patrulha Escolar, Tiro de Guerra, além dos colégios Integrado, Santa Cruz e Alfa.

A abertura dos JEPs será na próxima sexta-feira, às 19 horas, no Ginásio de Esportes Belin Carolo (na saída para Cascavel). A disputa terá 16 modalidades esportivas. “Depois de dois anos enfrentando a tristeza dessa pandemia, a cidade volta a ter vida novamente e com certeza teremos uma grande movimentação de pessoas, envolvendo as escolas nessa parceria importante com o governo do Estado, assim como já tivemos em 2018”, disse o prefeito Tauillo Tezelli.