Licitações para a área da Saúde em Campo Mourão

A representação local do Observatório Social (OSB) divulgou nesta quinta-feira (23/1) uma série de licitações que a prefeitura de Campo Mourão vai realizar no final deste mês e no início de fevereiro com a finalidade de adquirir produtos, serviços e equipamentos para a área da saúde.

No próximo dia 31, às 9 horas, será realizado pregão presencial para a aquisição de aparelhos auditivos para pacientes atendidos pelo Centro de Reabilitação Física – Restaurar. Para o dia 3 de fevereiro estão marcados três pregões: 10 horas – aquisição de fraldas descartáveis (adulto e infantil) para os pacientes atendidos pelo Centro de Reabilitação Física – Restaurar (registro de preços); 10 Horas – aquisição de bolsas de colostomia/ileostomia (registro de preços); 14 horas – contratação de seguro para os veículos da Secretaria da Saúde.

Já no dia 4, às 9 horas, acontece pregão presencial para a aquisição de materiais hospitalares (agulha, álcool, equipo, hipoclorito, seringa, etc.) para Secretaria da Saúde.