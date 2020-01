CM/Futsal contrata ala carioca e fecha elenco para inicio da temporada

É carioca o nono e último reforço do Campo Mourão Futsal para este início de temporada. O ala Gutierre Bastos Santos, o Guti, começou a carreira no Vasca da Gama (RJ) em 2011 e de lá para cá defendeu clubes como o Poker Petrópolis em 2012, Xaxiense (SC) em 2013 e 2016, Mafra Futsal (SC) em 2014, ASME São Miguel em 2015 e o Umuarama (PR) nas temporadas 2017, 18 e 19, onde foi tricampeão dos Jogos Abertos do Paraná (2017, 18 e 19) e da Taça Paraná em 2019. Conquistou ainda o vice-campeonato carioca e a Liga Sul.

Prestes a completar 28 anos, Guti é atleta de movimentação e intensidade, com facilidade nas jogadas individuais. Ele revela ansiedade para trabalhar no carneiro tricolor. “Estou muito feliz e motivado para vestir a camisa do Campo Mourão em 2020. Vou dar o máximo para ajudar a equipe a conquistar vitórias e títulos. Vontade e dedicação com o manto do carneiro não irão faltar. Que Deus nos abençoe neste grande ano”, declarou.