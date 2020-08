Lar dos Velhinhos tem a 4ª morte pela covid-19; CM chega a 15 óbitos

O mês de agosto começou com mais uma morte pelo coronavírus no Lar dos Velhinhos Frederico Ozanan, a quarta desde o início da pandemia. A vítima é um idoso de 86 anos, que estava internado na UTI-Covid da Santa Casa, desde o dia 21 de julho, com exame positivo para o coronavírus. Ele faleceu na manhã de hoje.

Foi a 15ª morte pela doença em Campo Mourão. Segundo a direção do Lar dos Velhinhos, a entidade abriga no momento 53 internos, dos quais 26 testaram positivo para a covid-19. Sete estão internados na enfermaria da Santa Casa e os outros estão sendo acompanhados em isolamento domiciliar.

A doença ainda contaminou 13 funcionários da entidade, dos quais, quatro estão curados, um está internado na UTI, outro na enfermaria e sete em isolamento domiciliar. A nível regional, são 53 óbitos pelo coronavírus.