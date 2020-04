Jovem de 21 anos morre com suspeita de coronavírus em Campo Mourão

Uma jovem de 21 anos morreu com suspeita de coronavírus no hospital Santa Casa de Campo Mourão. Ela foi internada ontem com problemas respiratórios e o resultado do exame deverá ser divulgado amanhã pelo Laboratório Central (Lacen) de Curitiba

Até o momento, quatro pessoas morreram pela Covid-19, em Campo Mourão. A cidade já tem 120 casos suspeitos da Covid-19 e outros 24 confirmados.

Segundo informações do setor administrativo do cemitério São Judas Tadeu, quem morre pelo coronavírus já sai em caixão lacrado do hospital e segue direto para o sepultamento, mesmo no período noturno. “Somente familiares próximos participam do sepultamento, mas mantendo distância entre eles, muito triste”, disse uma funcionário do cemitério.