Campo Mourão chega a 120 casos suspeitos de Covid-19

A pandemia de coronavirus não tem dado trégua em Campo Mourão. Boletim divulgado no final da tarde de hoje, eleva para 120 o número de casos suspeitos pela doença – ontem eram 74.

Já os casos em monitoramento caíram de 91 para 89; os descartados subiram de 96 para 98 e confirmados são 24, além de seis recuperados e 4 mortos.

5º NO BRASIL

A gravidade da Covid-19 no município ficou mais evidente após a divulgação da taxa de mortalidade pela doença pelo Ministério da Saude. Com quatro óbitos, a cidade aparece como a quinta no pais em taxa de mortalidade. Pela área da 11ª Regional de Saúde, o índice é de 1,2 morte para cada 100 mil habitantes.

Além das quatro mortes em Campo Mourão, a cidade de Campina da Lagoa também registrou um óbito pelo coronavirus nesta quinta-feira.