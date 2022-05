Iniciado terceiro ciclo do “fumacê” de combate a dengue

A Secretaria Municipal de Saúde retomou nesta quarta-feira (4) a pulverização acoplada em camionete, popular “fumacê”. É o terceiro de cinco ciclos desse tipo de serviço de combate ao mosquito transmissor da dengue em oito localidades com maiores índices de infestação. A aplicação é realizada nos jardins Bandeirantes, Vila Urupês, Alvorada, Novo Horizonte, Aeroporto, Santa Nilce, Aurora e no distrito de Piquirivaí.

Campo Mourão está com mais de 400 casos confirmados da doença e vários suspeitos. A coordenadora de campo do setor de Endemias, Marinalva Ferreira da Luz, explica que o “fumacê” é realizado sempre no início da manhã e fim de tarde, quando há menos corrente de ar. “Os moradores desses locais devem deixar portas e janelas abertas, cobrir gaiolas de aves, alimentos, proteger abelhas e trocar a água dos bebedouros de animais”, orienta.

Segundo ela, quando forem concluídos os cinco ciclos de aplicação nessas localidades serão atendidos os outros bairros com esse sistema de combate, que é realizado mediante autorização da Secretaria Estadual de Saúde. “É bom lembrar que o fumacê mata o mosquito alado. A única maneira de eliminar os focos é não deixar água parada”, reforça a coordenadora.

O município vive uma epidemia de dengue e por isso está em vigência decreto de calamidade pública no município. As equipes de Endemias têm realizado uma série de ações, especialmente nos bairros com maiores índices de infestação. Além de eliminação de focos, os agentes notificam moradores reincidentes, que têm prazo para tomarem providências, caso contrário serão multados.