Morre o ex-presidente da OAB/CM, advogado Renato Fernandes

Morreu na tarde desta quarta-feira, o advogado mourãoense Renato Fernandes Silva Júnior, aos 63 anos. Acometido de um câncer de pele, descoberto no ano passado, ele estava internado na UTI do Hospital Paraná, em Maringá.

Renato Fernandes foi presidente da OAB – Subseção de Campo Mourão durante três mandatos seguidos. O último se encerrou no final do ano passado.

Ele era filho do ex-prefeito de Campo Mourão e também advogado Renato Fernandes Silva, que faleceu no ano passado, aos 88 anos.

A diretoria da OAB- Campo Mourão lamentou a morte de seu ex-presidente: “A advocacia paranaense e a OAB perdem um grande profissional, advogado dedicado à sua entidade e a toda a coletividade. Os diretores, conselheiros e advogados de Campo Mourão e região se solidarizam com a família e amigos, expressando as mais sinceras condolências”, menciona a nota.

O deputado federal Rubens Bueno, também lamentou a morte e Dr. Renato em suas redes sociais. “Perdemos o amigo, Dr. Renato Fernandes, filho do ex-prefeito de Campo Mourão, Dr Renato que nos deixou recentemente. Preparado e muito inteligente, Renatinho, como o chamávamos carinhosamente, foi presidente da OAB Seccional de Campo Mourão e deixa um legado de bom profissional do direito. Como seu pai: a fruta não caiu longe do pé!”, disse o deputado.